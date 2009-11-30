Грибанов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1923
Дата смерти30.11.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1923
Рождение ребёнка
01.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грибанова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
13.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грибанова Мария Николаевна
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.2009