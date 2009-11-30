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Грибанов Иван Николаевич

Место рождения

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

12.02.1923

Дата смерти

30.11.2009

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1923

Отец: Грибанов Николай Егорович

Мать: Грибанова Анна Давыдовна

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грибанова Мария Николаевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грибанова Мария Николаевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибанова Мария Николаевна

Смерть
30.11.2009
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область