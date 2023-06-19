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Дорохов Василий Николаевич

Место рождения

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1838

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Дорохов Николай Герасимович

Мать: Дорохова Акилина Федоровна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно