Михайлова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1906
Отец ребёнка: Евграфов Иван Никифрович
Рождение ребёнка
09.06.1906
Дочь: Евграфова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Евграфов Иван Никифрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно