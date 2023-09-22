Михайлова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1906

Сын: Евграфов Петр Иванович

Отец ребёнка: Евграфов Иван Никифрович

Рождение ребёнка
09.06.1906

Дочь: Евграфова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Евграфов Иван Никифрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евграфов Иван Никифрович

Смерть
Неизвестно
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