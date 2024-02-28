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(Белокур) Наталья Лукинична

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

28.08.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1857 и 1862 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
28.08.1888 ст.

Отец: Белокур Лука Кузьмич

Мать: Белокур Варвара Григорьевна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-1?i=582&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
28.08.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемники: Иван Захарович Белокур, Евгения Сергеевна Мастюкова
Смерть
Неизвестно
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