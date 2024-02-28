(Белокур) Наталья Лукинична
Место рождения
Дата рождения28.08.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1888 ст.
Отец: Белокур Лука Кузьмич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-1?i=582&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
28.08.1888 ст.
Восприемники: Иван Захарович Белокур, Евгения Сергеевна Мастюкова
Смерть
Неизвестно