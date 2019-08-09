Воронин Вячеслав Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1933
Дата смерти09.08.2019
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1933
Отец: Воронин Борис Макарович
Мать: Воронина Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.08.2019
Москва, город федерального значения Москва