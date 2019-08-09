Воронин Вячеслав Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронин Вячеслав Борисович

Воронин Вячеслав Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1933

Дата смерти

09.08.2019

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1933

Отец: Воронин Борис Макарович

Мать: Воронина Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.08.2019
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close