Резникова Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.05.1908
Дата смерти19.02.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1908
Отец: Стыденко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1938
Дочь: Ткачева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Резников Николай Федорович
Рождение ребёнка
23.04.1947
Сын: Резников Александр Николаевич
Отец ребёнка: Резников Николай Федорович
Бракосочетание
09.01.1950
Смерть
19.02.1986
Полтавское, Курский муниципальный район, Ставропольский край