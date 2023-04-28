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Резникова Ульяна Ивановна

Место рождения

Подгоренский, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.05.1908

Дата смерти

19.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1908

Отец: Стыденко Иван

Мать: не указана

Подгоренский, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.08.1938

Дочь: Ткачева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Резников Николай Федорович

Рогатая Балка, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.04.1947

Сын: Резников Александр Николаевич

Отец ребёнка: Резников Николай Федорович

Бракосочетание
09.01.1950

Муж: Резников Николай Федорович

Рогатая Балка, Петровский, Ставропольский край
Смерть
19.02.1986
Полтавское, Курский муниципальный район, Ставропольский край
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