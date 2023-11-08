Пискунова - Жукова Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискунова - Жукова Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Жуков Яков Федотович

Мать: Жукова Фекла Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискунов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Пискунов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискунов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Пискунов Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пискунов Владимир Александрович

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