Пискунова - Жукова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Жуков Яков Федотович
Мать: Жукова Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискунов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Пискунов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискунов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Пискунов Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно