Тищенкова Федора Аникеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти20.11.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Иоанникей Иванович
Мать: Васса Константиновна
Рождение ребёнка
11.11.1908 ст.
Сын: Тищенков Михаил Сеогеевич
Отец ребёнка: Тищенков Сергей Аврамович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Тищенков Александр Сеогеевич
Отец ребёнка: Тищенков Сергей Аврамович
Смерть
20.11.1953