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Тищенкова Федора Аникеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

20.11.1953

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Иоанникей Иванович

Мать: Васса Константиновна

Рождение ребёнка
11.11.1908 ст.

Сын: Тищенков Михаил Сеогеевич

Отец ребёнка: Тищенков Сергей Аврамович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Тищенков Александр Сеогеевич

Отец ребёнка: Тищенков Сергей Аврамович

Смерть
20.11.1953
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