Мачульская Евфросиния Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМачульская Евфросиния Григорьевна

Мачульская Евфросиния Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1863 и 1864

Сын: Мачульский Яков Иванович

Отец ребёнка: Мачульский Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Между 1864 и 1865

Сын: Мачульский Григорий Иванович

Отец ребёнка: Мачульский Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Между 1872 и 1873

Сын: Мачульский Пётр Иванович

Отец ребёнка: Мачульский Иван Семёнович

Рождение ребёнка
28.02.1885

Дочь: Маульская Софья Ивановна

Отец ребёнка: Мачульский Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Между 1887 и 1888

Дочь: Филосов Мария (Марфа) Ивановна

Отец ребёнка: Мачульский Иван Семёнович

Рождение ребёнка
25.10.1891

Сын: Мачульский Карп Иванович

Отец ребёнка: Мачульский Иван Семёнович

Рождение ребёнка
30.09.1894

Дочь: Мачульская Ивановна

Отец ребёнка: Мачульский Иван Семёнович

Рождение ребёнка
28.04.1897

Сын: Мачульский Сеиён Иванович

Отец ребёнка: Мачульский Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мачульский Иван Иванович

Отец ребёнка: Мачульский Иван Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мачульский Иван Семёнович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close