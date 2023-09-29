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Балезин Владимир Николаевич
Балезин Владимир Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Балезин Николай Михайлович
1933 г.р.
Мать
Балезина (Сычева) Анна Федоровна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Балезин Николай Михайлович
Мать:
Балезина Анна Федоровна
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