Кирсанова Александра Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирсанова Александра Митрофанова

Кирсанова Александра Митрофанова

Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

19.06.1913

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
10.04.1877

Муж: Кирсанов Фёдор Трифонов

Рождение ребёнка
18.01.1882

Сын: Кирсанов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Кирсанов Фёдор Трифонов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
10.11.1884

Дочь: Чистякова Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Кирсанов Фёдор Трифонов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1889

Сын: Кирсанов Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Кирсанов Фёдор Трифонов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
21.07.1892

Дочь: Кирсанова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Кирсанов Фёдор Трифонов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
19.06.1913