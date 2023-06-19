Кирсанова Александра Митрофанова
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти19.06.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.04.1877
Рождение ребёнка
18.01.1882
Отец ребёнка: Кирсанов Фёдор Трифонов
Рождение ребёнка
10.11.1884
Дочь: Чистякова Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Кирсанов Фёдор Трифонов
Рождение ребёнка
09.01.1889
Отец ребёнка: Кирсанов Фёдор Трифонов
Рождение ребёнка
21.07.1892
Дочь: Кирсанова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Кирсанов Фёдор Трифонов
Смерть
19.06.1913