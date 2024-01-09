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Бывалькевич Григорий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1881

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1881

Отец: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)

Мать: Бывалькевич Пелагия Ивановна

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