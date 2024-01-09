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Бывалькевич Григорий Павлович
Бывалькевич Григорий Павлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.01.1881
Пол
Мужской
Отец
Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)
1860 г.р.
Мать
Бывалькевич (Филиповичева) Пелагия Ивановна
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1881
Отец:
Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)
Мать:
Бывалькевич Пелагия Ивановна
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