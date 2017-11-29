Макаров Станислав Владимирович 11.12.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Станислав Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1951

Дата смерти

29.11.2017

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1951

Отец: Макаров Владимир Ильич

Мать: Макарова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.2014

Дочь: Макарова Лада Станиславовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.11.2017
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

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