Макаров Станислав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1951
Дата смерти29.11.2017
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1951
Отец: Макаров Владимир Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.2014
Дочь: Макарова Лада Станиславовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
29.11.2017
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл