Варвара Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1858 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1874

Муж: Коврижных Степан

Рождение ребёнка
17.01.1877

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Коврижных Степан

Рождение ребёнка
05.02.1881

Сын: Коврижных Всеволод

Отец ребёнка: Коврижных Степан

Урусовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1885

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Коврижных Степан

Урусовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1889

Сын: Коврижных Леонтий

Отец ребёнка: Коврижных Степан

Урусовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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