Варвара Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1874
Муж: Коврижных Степан
Рождение ребёнка
17.01.1877
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Коврижных Степан
Рождение ребёнка
05.02.1881
Сын: Коврижных Всеволод
Отец ребёнка: Коврижных Степан
Рождение ребёнка
15.10.1885
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Коврижных Степан
Рождение ребёнка
18.06.1889
Сын: Коврижных Леонтий
Отец ребёнка: Коврижных Степан
Смерть
Неизвестно