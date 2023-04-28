Оськина Прасковья Павловна
Место рождения
Дата рождения22.07.1888 ст.
Дата смерти15.10.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1926
Дочь: Натальина Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Натальин Григорий Степанович
Степановка, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1967
Должиково, Серебряные Пруды, Московская область