Оськина Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОськина Прасковья Павловна

Оськина Прасковья Павловна

Место рождения

Васильевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

22.07.1888 ст.

Дата смерти

15.10.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
10.02.1926

Дочь: Натальина Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Натальин Григорий Степанович

Степановка, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Натальин Григорий Степанович

Смерть
15.10.1967
Должиково, Серебряные Пруды, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close