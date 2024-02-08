Балдунова (Харханова) Ариба Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1919
Сын: Балдунов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Балдунов Иван Балданович
Рождение ребёнка
20.01.1925
Отец ребёнка: Балдунов Иван Балданович
Рождение ребёнка
15.06.1927
Сын: Болдунов Николай Иванович
Отец ребёнка: Балдунов Иван Балданович
Смерть
Неизвестно