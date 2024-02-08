Балдунова (Харханова) Ариба Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалдунова (Харханова) Ариба Фёдоровна

Балдунова (Харханова) Ариба Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1919

Сын: Балдунов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Балдунов Иван Балданович

Рождение ребёнка
20.01.1925

Сын: Балдунов Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Балдунов Иван Балданович

Рождение ребёнка
15.06.1927

Сын: Болдунов Николай Иванович

Отец ребёнка: Балдунов Иван Балданович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close