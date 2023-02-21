Петров Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1955

Отец: не указан

Мать: Петрова Надежда Мироновна

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