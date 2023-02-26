Рыбаков Викентий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбаков Викентий Петрович

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Место рождения

д.Микулино Руднянского р-на Смоленской обл.

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Рыбаков Пётр (Викентьевич)

Мать: Рыбакова Бронислава

д.Микулино Руднянского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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