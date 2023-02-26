Рыбаков Викентий Петрович
Место рожденияд.Микулино Руднянского р-на Смоленской обл.
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Рыбаков Пётр (Викентьевич)
Мать: Рыбакова Бронислава
д.Микулино Руднянского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно