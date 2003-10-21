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Хлебников Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1958

Дата смерти

21.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1958

Отец: Хлебников Николай Николаевич

Мать: Хлебникова Вера Прокопьевна

Рождение ребёнка
07.06.1988

Сын: Хлебников Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Хлебникова Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
11.01.1996

Дочь: Врублевская Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Хлебникова Любовь Сергеевна

Посёлок Мальта Усольском районе Иркутской области. Расположен на берегах реки Белой в 8 км от Усолья-Сибирского.
11 час 31 мин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлебникова Любовь Сергеевна

Смерть
21.10.2003