Хлебников Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1958
Дата смерти21.10.2003
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1958
Рождение ребёнка
07.06.1988
Сын: Хлебников Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Хлебникова Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
11.01.1996
Дочь: Врублевская Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Хлебникова Любовь Сергеевна
Посёлок Мальта Усольском районе Иркутской области. Расположен на берегах реки Белой в 8 км от Усолья-Сибирского.
11 час 31 мин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.2003