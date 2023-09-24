Машенцев Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1959
Дата смерти2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1959
Отец: Сергей
Мать: Машенцева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
26.06.1981
Мать ребёнка: Сивцева Лидия Стефановна
Сергиевское, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.12.1982
Сын: Машенцев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Сивцева Лидия Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сивцева Лидия Стефановна
Смерть
2016