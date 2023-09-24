Машенцев Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машенцев Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1959

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1959

Отец: Сергей

Мать: Машенцева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
26.06.1981

Сын: Сивцев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Сивцева Лидия Стефановна

Сергиевское, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.12.1982

Сын: Машенцев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Сивцева Лидия Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сивцева Лидия Стефановна

Смерть
2016
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