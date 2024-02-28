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Гимаев Хамит

Место рождения

Мелля-Тамак, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мелля-Тамак, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.08.1956

Сын: Гимаев Салахетдин Хамитович

Мать ребёнка: Гимаева Шамсикамал Латыповна (Габделатиповна)

Мелля-Тамак, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1959

Сын: Гимаев Ранас Хамитович

Мать ребёнка: Гимаева Шамсикамал Латыповна (Габделатиповна)

Мелля-Тамак, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1965

Сын: Гимаев Гаяз Хамитович

Мать ребёнка: Гимаева Шамсикамал Латыповна (Габделатиповна)

Мелля-Тамак, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гимаева Шамсикамал Латыповна (Габделатиповна)

Смерть
Неизвестно
Мелля-Тамак, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Естественная смерть.
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