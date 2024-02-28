Гимаев Хамит
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1956
Сын: Гимаев Салахетдин Хамитович
Мать ребёнка: Гимаева Шамсикамал Латыповна (Габделатиповна)
Рождение ребёнка
1959
Мать ребёнка: Гимаева Шамсикамал Латыповна (Габделатиповна)
Рождение ребёнка
1965
Мать ребёнка: Гимаева Шамсикамал Латыповна (Габделатиповна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Естественная смерть.