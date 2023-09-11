Проскурякова Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроскурякова Наталья Петровна

Проскурякова Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1987

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1987

Отец: Проскуряков Петр Евгеньевич

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close