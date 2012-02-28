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Сорокина Мила Юрьевна
Сорокина Мила Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.02.2012
Пол
Женский
Отец
Сорокин Юрий Борисович
Мать
Сорокина (Абрашкина) Татьяна Геннадиевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.2012
Отец:
Сорокин Юрий Борисович
Мать:
Сорокина Татьяна Геннадиевна
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