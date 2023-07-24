Василий Романов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Роман Тимофеев
Мать: Ирина Ефимова
Рождение ребёнка
10.10.1794
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
До 1825