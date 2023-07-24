Василий Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

1740 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Роман Тимофеев

Мать: Ирина Ефимова

Рождение ребёнка
10.10.1794

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Трошево, Суббочинская волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
До 1825
Трошево, Суббочинская волость, Новоладожский уезд
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