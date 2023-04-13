Маликов Анфим (Ефим) Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маликов Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маликов Илларион (Ефимов)
Мать ребёнка: Маликова Анна Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маликова Анна Григорьева
Смерть
Неизвестно