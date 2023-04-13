Маликов Анфим (Ефим) Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликов Анфим (Ефим) Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маликов Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маликов Илларион (Ефимов)

Мать ребёнка: Маликова Анна Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маликов Никифор (Ефимов)

Мать ребёнка: Маликова Анна Григорьева

Смерть
Неизвестно
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