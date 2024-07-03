Галимжанова (Хакимова) Рамзия Рашитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1958
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1983
Дочь: Усенко (Галимжанова) Анжелика Асхатовна
Отец ребёнка: Галимжанов Асхат Ануарбекович
Рождение ребёнка
31.10.1995
Сын: Галимжанов Альберт Асхатович
Отец ребёнка: Галимжанов Асхат Ануарбекович
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область