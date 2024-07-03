Галимжанова (Хакимова) Рамзия Рашитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимжанова (Хакимова) Рамзия Рашитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1958

Отец: Хакимов Рашит Ахатович

Мать: Хакимова Фильза Фазылжановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галимжанов Асхат Ануарбекович

Рождение ребёнка
16.07.1983

Дочь: Усенко (Галимжанова) Анжелика Асхатовна

Отец ребёнка: Галимжанов Асхат Ануарбекович

Рождение ребёнка
31.10.1995

Сын: Галимжанов Альберт Асхатович

Отец ребёнка: Галимжанов Асхат Ануарбекович

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область

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