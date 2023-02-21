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Засецкий Алексей Изотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1795 год - атаман слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества и Слободско-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Засецкий Харлампий Алексеевич

Мать ребёнка: Засецкая Гликерия Андреевна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Засецкий Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Засецкая Гликерия Андреевна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Засецкий Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Засецкая Гликерия Андреевна

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Засецкая Гликерия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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