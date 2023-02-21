Засецкий Алексей Изотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1795 год - атаман слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества и Слободско-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1770 ст.
Сын: Засецкий Харлампий Алексеевич
Мать ребёнка: Засецкая Гликерия Андреевна
Рождение ребёнка
1780 ст.
Мать ребёнка: Засецкая Гликерия Андреевна
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Засецкий Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Засецкая Гликерия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно