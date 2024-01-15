Отрокова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОтрокова Пелагея

Отрокова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Отроков Василий Петров

Отец ребёнка: Отроков Пётр Иванов

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марья Петрова

Отец ребёнка: Отроков Пётр Иванов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Отроков Иван Петров

Отец ребёнка: Отроков Пётр Иванов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Отроков Пётр Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отроков Пётр Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close