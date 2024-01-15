Отрокова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Отроков Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марья Петрова
Отец ребёнка: Отроков Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1820
Сын: Отроков Иван Петров
Отец ребёнка: Отроков Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Отроков Пётр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Отроков Пётр Иванов
Смерть
Неизвестно