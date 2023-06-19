Некрасова (Некрасова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Анна Семеновна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.01.1804

Дата смерти

15.05.1839

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1804

Отец: Некрасов Семен Павлов

Мать: Некрасова Марья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1819

Муж: Некрасов Иван Стефанов

Рождение ребёнка
15.12.1820

Сын: Некрасов Иван Иванов

Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.02.1825

Сын: Некрасов Федор Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.01.1827

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1828

Сын: Некрасов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.05.1829

Сын: Некрасов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов

Рождение ребёнка
16.08.1830

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.04.1833

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
15.05.1839
Причина смерти: родами