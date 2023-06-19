Некрасова (Некрасова) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения26.01.1804
Дата смерти15.05.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1804
Отец: Некрасов Семен Павлов
Бракосочетание
20.01.1819
Рождение ребёнка
15.12.1820
Сын: Некрасов Иван Иванов
Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
05.02.1825
Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
09.01.1827
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
11.02.1828
Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
16.05.1829
Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
16.08.1830
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов
Рождение ребёнка
04.04.1833
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Стефанов
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.05.1839
Причина смерти: родами