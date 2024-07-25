Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Матрона Иоакимовна
Отец ребёнка: Плодистый Иоаким Симеонович
Рождение ребёнка
01.11.1864
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Плодистый Иоаким Симеонович
Рождение ребёнка
05.08.1867
Сын: Емельян
Отец ребёнка: Плодистый Иоаким Симеонович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Яков
Отец ребёнка: Плодистый Иоаким Симеонович
Смерть
Неизвестно