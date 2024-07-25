Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Матрона Иоакимовна

Отец ребёнка: Плодистый Иоаким Симеонович

Рождение ребёнка
01.11.1864

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Плодистый Иоаким Симеонович

Рождение ребёнка
05.08.1867

Сын: Емельян

Отец ребёнка: Плодистый Иоаким Симеонович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Яков

Отец ребёнка: Плодистый Иоаким Симеонович

Смерть
Неизвестно

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