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Маркова Матрена Поликарповна

Место рождения

Карлово, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марков Поликарп Васильевич

Мать: Феоктиста

Карлово, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Афанасий Антипов

Отец ребёнка: Белов Антип

Мокушино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Степан Антипов

Отец ребёнка: Белов Антип

Мокушино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Антип

Рождение ребёнка
1923

Сын: Белов Климентий Антипович

Отец ребёнка: Белов Антип

Мокушино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Мокушино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

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