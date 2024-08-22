Маркова Матрена Поликарповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марков Поликарп Васильевич
Мать: Феоктиста
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Антип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Степан Антипов
Отец ребёнка: Белов Антип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белов Антип
Рождение ребёнка
1923
Сын: Белов Климентий Антипович
Отец ребёнка: Белов Антип
Смерть
Неизвестно