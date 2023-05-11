Штанько (Гах) Дарья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штанько (Гах) Дарья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Гах Данило Лаврентьевич

Мать: Гах Проксина

Рождение ребёнка
30.10.1952

Сын: Штанько Иван Антонович

Отец ребёнка: Штанько Антон Иванович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Штанько Петр Антонович

Отец ребёнка: Штанько Антон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волынец Марина Антоновна

Отец ребёнка: Штанько Антон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штанько Валентина Антоновна

Отец ребёнка: Штанько Антон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смашнюк Мария Антоновна

Отец ребёнка: Штанько Антон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штанько Антон Иванович

Смерть
Неизвестно
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