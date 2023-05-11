Штанько (Гах) Дарья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Гах Данило Лаврентьевич
Мать: Гах Проксина
Рождение ребёнка
30.10.1952
Отец ребёнка: Штанько Антон Иванович
Рождение ребёнка
1955
Отец ребёнка: Штанько Антон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волынец Марина Антоновна
Отец ребёнка: Штанько Антон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штанько Валентина Антоновна
Отец ребёнка: Штанько Антон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смашнюк Мария Антоновна
Отец ребёнка: Штанько Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно