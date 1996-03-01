Лернер Исаак Яковлевич
Место рожденияг. Деражня, Деражнянский р-н, Хмельницкая обл., Украина
Дата рождения17.04.1917
Дата смерти01.03.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Деражня, Деражнянский р-н, Хмельницкая обл., Украина
Место жительства
С 1934 по 1950
Место жительства
С 1950 по 1955
Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Место жительства
С 1955 по 1996
Смерть
01.03.1996