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Лернер Исаак Яковлевич

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Место рождения

г. Деражня, Деражнянский р-н, Хмельницкая обл., Украина

Дата рождения

17.04.1917

Дата смерти

01.03.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Деражня, Деражнянский р-н, Хмельницкая обл., Украина
Место жительства
С 1934 по 1950
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1950 по 1955
Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Место жительства
С 1955 по 1996
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.03.1996
Москва, город федерального значения Москва
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