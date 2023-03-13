Маврина (Вахромеева) Агрофена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Дементей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Мавринъ Петръ
Отец ребёнка: Мавринъ Романъ
Рождение ребёнка
20.08.1791
Сын: Мавринъ Семенъ
Отец ребёнка: Мавринъ Романъ
Рождение ребёнка
27.07.1793
Сын: Мавринъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Мавринъ Романъ
Рождение ребёнка
11.05.1796
Сын: Мавринъ Николай
Отец ребёнка: Мавринъ Романъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мавринъ Романъ