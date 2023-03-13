Маврина (Вахромеева) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маврина (Вахромеева) Агрофена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Дементей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Мавринъ Петръ

Отец ребёнка: Мавринъ Романъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1791

Сын: Мавринъ Семенъ

Отец ребёнка: Мавринъ Романъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1793

Сын: Мавринъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Мавринъ Романъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1796

Сын: Мавринъ Николай

Отец ребёнка: Мавринъ Романъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мавринъ Романъ

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