Пастухова (Ермолаева) Ольга Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПастухова (Ермолаева) Ольга Степановна

Пастухова (Ермолаева) Ольга Степановна

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Пастухов Александр Виссарионович

Отец ребёнка: Пастухов Виссарион Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.03.1822 ст.

Сын: Пастухов Николай Виссарионович

Отец ребёнка: Пастухов Виссарион Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ситникова Елизавета Виссарионовна

Отец ребёнка: Пастухов Виссарион Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастухов Виссарион Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close