Пастухова (Ермолаева) Ольга Степановна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пастухов Александр Виссарионович
Отец ребёнка: Пастухов Виссарион Васильевич
Рождение ребёнка
18.03.1822 ст.
Сын: Пастухов Николай Виссарионович
Отец ребёнка: Пастухов Виссарион Васильевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ситникова Елизавета Виссарионовна
Отец ребёнка: Пастухов Виссарион Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно