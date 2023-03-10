Яковенко Иван Иванович
Место рожденияс. Григорьевка, Артёмовского района, Донецкой области.
Дата рождения20.10.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Григорьевка, Артёмовского района, Донецкой области.
Рождение ребёнка
09.02.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мишина Клавдия Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.01.1953
Сын: Яковенко Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Мишина Клавдия Фёдоровна