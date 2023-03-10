Яковенко Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковенко Иван Иванович

Яковенко Иван Иванович

avatar

Место рождения

с. Григорьевка, Артёмовского района, Донецкой области.

Дата рождения

20.10.1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Григорьевка, Артёмовского района, Донецкой области.
Рождение ребёнка
09.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишина Клавдия Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.01.1953

Сын: Яковенко Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Мишина Клавдия Фёдоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close