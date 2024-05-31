Балашова Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Нина Федоровна
Отец ребёнка: Ильин Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Ильин Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Вера Федоровна
Отец ребёнка: Ильин Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Ильин Фёдор Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Ильин Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
05.03.1932
Сын: Ильин Иван Федорович
Отец ребёнка: Ильин Фёдор Матвеевич