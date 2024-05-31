Балашова Анна Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБалашова Анна Павловна

Балашова Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Нина Федоровна

Отец ребёнка: Ильин Фёдор Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Ильин Фёдор Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Вера Федоровна

Отец ребёнка: Ильин Фёдор Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Ильин Фёдор Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Фёдор Матвеевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Ильин Николай Федорович

Отец ребёнка: Ильин Фёдор Матвеевич

Рождение ребёнка
05.03.1932

Сын: Ильин Иван Федорович

Отец ребёнка: Ильин Фёдор Матвеевич

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