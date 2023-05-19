Коршунова Мария Иоаннова
Место рожденияПензенская губ, Инсарский уезд
Дата рождения1862
Дата смерти18.04.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Вера Стефанова
Отец ребёнка: Коршунов Стефан Алексеев
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Коршунов Стефан Алексеев
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Коршунов Стефан Алексеев
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1896
Сын: Коршунов Георгий Стефанов
Отец ребёнка: Коршунов Стефан Алексеев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
26.05.1899
Дочь: Елена Стефанова
Отец ребёнка: Коршунов Стефан Алексеев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
18.04.1902