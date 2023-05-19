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Коршунова Мария Иоаннова

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

18.04.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Вера Стефанова

Отец ребёнка: Коршунов Стефан Алексеев

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Коршунов Петр Стефанов

Отец ребёнка: Коршунов Стефан Алексеев

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Коршунов Федор Стефанов

Отец ребёнка: Коршунов Стефан Алексеев

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1896

Сын: Коршунов Георгий Стефанов

Отец ребёнка: Коршунов Стефан Алексеев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
26.05.1899

Дочь: Елена Стефанова

Отец ребёнка: Коршунов Стефан Алексеев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коршунов Стефан Алексеев

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
18.04.1902