Лазаренко Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
09.03.1942
Кизляр, Кизлярский район, Грозненская область, РСФСР, СССР
Военная награда
13.02.1944
Орден Красной Звезды
Военная служба
02.12.1944
453 стрелковый Рымниковский ордена Богдана Хмельницкого полка 78 стрелковой Запорожской ордена Суворова дивизии 33 стрелкового Трансильванского корпуса
Рождение ребёнка
После 1944
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Нина Севастиановна
Военная награда
07.01.1945
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Иван Александрович Лазаренко)
Работа или профессия
1946
Работал в Кизлярской тюрьме из которой вызволил заболевшего Севатиана Войтишко в 1946 г | Кизляр, Кизлярский район, Грозненская область, РСФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Севастиановна
Смерть
Неизвестно