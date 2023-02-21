Лазаренко Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаренко Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Призыв на военную службу
09.03.1942
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Кизляр, Кизлярский район, Грозненская область, РСФСР, СССР
Военная награда
13.02.1944
Орден Красной Звезды
Военная служба
02.12.1944
453 стрелковый Рымниковский ордена Богдана Хмельницкого полка 78 стрелковой Запорожской ордена Суворова дивизии 33 стрелкового Трансильванского корпуса
Рождение ребёнка
После 1944

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Нина Севастиановна

Военная награда
07.01.1945
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Иван Александрович Лазаренко)
Работа или профессия
1946
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Работал в Кизлярской тюрьме из которой вызволил заболевшего Севатиана Войтишко в 1946 г | Кизляр, Кизлярский район, Грозненская область, РСФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Севастиановна

Смерть
Неизвестно
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