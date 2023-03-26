Митрофанова Светлана Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова Светлана Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1991

Дочь: Башмакова Анастасия Валерьевна

Отец ребёнка: Митрофанов Валерий Валентинович

Рождение ребёнка
13.12.1995

Дочь: Глухова Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Митрофанов Валерий Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Валерий Валентинович

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