Митрофанова Светлана Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1991
Дочь: Башмакова Анастасия Валерьевна
Отец ребёнка: Митрофанов Валерий Валентинович
Рождение ребёнка
13.12.1995
Дочь: Глухова Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Митрофанов Валерий Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно