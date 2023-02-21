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Супонев Авдий Николаевич
Супонев Авдий Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1838
Дата смерти
1905
Пол
Мужской
Отец
Супонёв Николай
1809 г.р.
Мать
Супонёва (Новосильцева) Варвара
1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец:
Супонёв Николай
Мать:
Супонёва Варвара
Смерть
1905
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