Суевалов Фаддей Гурьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суевалов Фаддей Гурьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.03.1938

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Некрасова Маша

Мать ребёнка: Суевалова Евдокия Капитоновна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Лыхина Марья

Мать ребёнка: Суевалова Евдокия Капитоновна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Суевалова Евдокия Капитоновна

Рождение ребёнка
08.09.1895

Дочь: Мочалова Наталья Фаддеевна

Мать ребёнка: Суевалова Евдокия Капитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суевалова Евдокия Капитоновна

Смерть
22.03.1938
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