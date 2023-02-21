- Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Kozmin Евлампий
Мать: Козьмина Татьяна
Рождение ребёнка
04.01.1875
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: - Марфа Лукьяновна
Рождение ребёнка
05.07.1889
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: - Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1890
Сын: - Андрей
Мать ребёнка: - Екатерина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно