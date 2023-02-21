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- Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Kozmin Евлампий

Мать: Козьмина Татьяна

Рождение ребёнка
04.01.1875

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: - Марфа Лукьяновна

Рождение ребёнка
05.07.1889

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: - Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
17.08.1890

Сын: - Андрей

Мать ребёнка: - Екатерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
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