Морозова (Мухина) Евдокия Егорова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Мухин Егор Козьмин
Мать: Мухина Евгения Иванова
Бракосочетание
1885
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Морозов Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
16.06.1898 ст.
Отец ребёнка: Морозов Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Морозова Мелания Матвеева
Отец ребёнка: Морозов Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Морозов Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
1905
Сын: Морозов Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Морозов Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Морозов Матвей Алексеев
Смерть
Неизвестно