Морозова (Мухина) Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Мухина) Евдокия Егорова

Место рождения

Малынь, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Мухин Егор Козьмин

Мать: Мухина Евгения Иванова

Малынь, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1885

Муж: Морозов Матвей Алексеев

Рождение ребёнка
1896

Сын: Морозов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Морозов Матвей Алексеев

Рождение ребёнка
16.06.1898 ст.

Сын: Морозов Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Морозов Матвей Алексеев

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Морозова Мелания Матвеева

Отец ребёнка: Морозов Матвей Алексеев

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Морозов Максим Матвеевич

Отец ребёнка: Морозов Матвей Алексеев

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Морозов Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Морозов Матвей Алексеев

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Морозов Семен Матвеевич

Отец ребёнка: Морозов Матвей Алексеев

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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