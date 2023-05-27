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Утукин Александр Ильич
Утукин Александр Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1970
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Утукина (Головина) Валентина Алексеевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1970
Отец: не указан
Мать:
Утукина Валентина Алексеевна
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