Постникова София Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постникова София Сидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Евдокия Агафонова

Отец ребёнка: Постников Агафон Кириллов

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постников Агафон Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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