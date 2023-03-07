Постникова София Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Евдокия Агафонова
Отец ребёнка: Постников Агафон Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834