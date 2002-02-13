Аникин Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1931
Дата смерти13.02.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1970
Сын: Аникин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Натёкина Тамара Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аникин Николай Александрович
Мать ребёнка: Натёкина Тамара Викторовна
Смерть
13.02.2002