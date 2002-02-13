Аникин Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАникин Александр Степанович

Аникин Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1931

Дата смерти

13.02.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1970

Сын: Аникин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Натёкина Тамара Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аникин Николай Александрович

Мать ребёнка: Натёкина Тамара Викторовна

Смерть
13.02.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close