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Шершнев Сергей Валерьевич

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Место рождения

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край

Дата рождения

24.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1987

Отец: Перелыгин Валерий Алексеевич

Мать: Шершнева Галина Дмитриевна

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
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