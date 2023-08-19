Малич Деспина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малич Деспина Константиновна

Место рождения

Ялта

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Кириакия Николаевна

Отец ребёнка: Малич Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Малич Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Малич Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Малич Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Малич Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малич Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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