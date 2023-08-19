Малич Деспина Константиновна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Кириакия Николаевна
Отец ребёнка: Малич Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Малич Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Малич Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно