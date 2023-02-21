Еремина (Егорова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина (Егорова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1926

Сын: Еремин Александр Иосифович

Отец ребёнка: Еремин Иосиф Васильевич

Казанка, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
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